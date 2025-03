Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Napoli-Inter 0-1 | Magia Dimarco su punizione LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Secondo, e attesissimo, appuntamento del sabato valido per la ventisettesima giornata del campionato diADopo la partita di ieri tra Fiorentina e Lecce, e quella tra l’Atalanta e il Venezia di oggi alle 15, tutti gli occhi sono puntati sul big match di questo turno che vale la testa della classifica.Conte e Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina dal grande ex Antonio Conte, hanno perso la testa della graduatoria proprio la scorsa settimana, complice la sconfitta esterna patita contro il sorprendente Como di Cesc Fabregas. La vittoria in casa azzurra manca, ormai, dal 25 gennaio scorso, battuta la Juventus di Thiago Motta per 2-1. Nelle altre quattro partite, sono arrivati tre pareggi e, appunto, il ko contro i lariani di sette giorni fa. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi si presentano a questo appuntamento dopo aver battuto, di misura, il Genoa di Patrick Vieira nel turno precedente grazie alla rete del capitano, Lautaro Martinez.