Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Venezia 0-0: contatto Posch-Perez e proteste ospiti LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Si apre il sabato della ventisettesima giornata del campionato diA con la sfida delle 15 traDopo l’anticipo di ieri tra la Fiorentina e il Lecce, vittoria di misura dei padroni di casa grazie alla rete realizzata nei primi minuti da Robin Gosens, si torna in campo per la ventisettesima giornata del campionato diA.Gian Piero Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, con ogni probabilità all’ultima stagione sulla panchina nerazzurra, hanno tutta l’intenzione di mettere pressione alle due squadre che la precedono, Inter e Napoli, stasera impegnate nello scontro diretto alle 18. La distanza dalla vetta è di soli tre punti e, senza altri obiettivi stagionali da poter raggiungere, si punta ad arrivare più in alto possibile.