Cesenatoday.it - DIRETTA Cesena-Salernitana 1-0: Klinsmann para un rigore e Prestia un minuto dopo segna di testa

90esimo: 6 minuti di recupero89esimo: botta di Celia in Curva Mare84esimo: GOLLLL DEL!!!! Colpo didi, traversa e gol: bianconeri in vantaggio! Sfruttato un calcio d'angolo tirato da Bastoni, la partita si è letteralmente infiammata in dure minuti82esimo.