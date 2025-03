Dimentica il passato – Amorim sollecita il supporto per il maners del Manchester United Onana

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-01 12:45:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Rubenha detto a Andredi “re il” e ha chiestomentre il portiere delsembra che i recenti errori di lui.ha avuto fortune contrastanti da quando è stata portata come sostituzione di David de Gea nel 2023 dall’Inter.Il 28enne ha occasionalmente mostrato scorci della brillantezza mostrata nella sconfitta della finale della Champions League dell’Inter aCity, che ha contribuito a spingere loa sborsare 47 milioni di sterline per i suoi servizi.Ma il suo tempo ai Red Devils è stato anche guastato da una serie di errori rudimentali, il più recente dei quali arrivando durante la vittoria per 3-2 dellosu Ipswich a metà settimana quando un confusione con Patrick Dorgu ha permesso a Jaden Philogene di segnare.