Inter-news.it - Dimarco: «Siamo l’Inter, faccio i complimenti! Io ancora devo capire»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter, sfida che si è giocata allo Stadio Diego Maradona. Le sue parole raccolte dal nostro inviato.CONFERENZA STAMPAPOST NAPOLI-INTERCONFERENZA– Le parole diin conferenza stampa dopo Napoli-Inter:Come stai e come avete preso questo gol?Adessofatica a dirti qualcosa, preferisco aspettare domani perse sto meglio. Il pareggio dispiace, sapevamo di affrontare una squadra forte, ma bisogna fare ialla squadra.Punizione con il mancino mai segnato da quanto è stato intitolato lo stadio al Maradona,? Ci provi sempre.È stato un bel gol, sinceramente avrei preferito festeggiarlo con una vittoria. Ci teniamo stretto il pari e mi fa piacere la cosa del primo gol.Porticina per Rotterdam da Inzaghi, devi recuperare per forza?Non ti saprei dire, non posso darti nessuna risposta.