Dimarco, contrattura ai flessori della coscia sinistra. Cambio forzato per l'Inter

Federico Dimarco è uscito nel primo tempo della sfida del Maradona tra il Napoli e l'Inter, match che i nerazzurri stanno momentaneamente vincendo con il punteggio di 1-0. LA NOTIZIA – Federico Dimarco ha dovuto lasciare il campo al 50' del big match della ventisettesima giornata di Serie A tra il Napoli e l'Inter. L'esterno sinistro si è fermato a causa di una contrattura ai flessori della coscia sinistra, costringendo il tecnico Simone Inzaghi a toglierlo dal campo per inserire Benjamin Pavard. Un'altra tegola per l'Inter sul piano degli esterni sinistri, dopo gli infortuni di Carlos Augusto e Nicola Zalewski, oltre a quello del duttile Matteo Darmian.