Dimarco a Inter TV | Non stavo giocando bene sono stato zitto ed ho lavorato

di Redazionenel post partita di Napoliha parlato del match finito in pareggio ai microfoni diTV, analizzandoloRaggiunto dai microfoni diTV,ha analizzato Napolinel post partitaIL NAPOLI HA GIOCATO VERAMENTE– «Sapevamo di incontrare una squadra forte come il Napoli, però c’è da fare i complimenti alla squadra. Nonostante le tante assenza ha dimostrato tanto carattere e di voler portare a casa la vittoria, si è difesa alla grande. Peccato per quel gol all’ultimo però a questo punto ci teniamo stretto il punto».NON È FACILE CAMBIARE IN CORSA CON TANTE DIFFICOLTÀ? – «Assolutamente, la squadra a livello di carattere e di carisma non abbia nulla da rimproverarsi. Loro hanno creato tanto, noi un po’ meno, però penso che sia un punto importante».