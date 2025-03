Internews24.com - Dimarco a Dazn: «La squadra deve stare serena, c’è da fargli i complimenti. L’infortunio? Vorrei star meglio, vi racconto il mio gol»

di RedazioneL’esterno dell’Inter, Federico, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro il NapoliIntervenuto nel corso del postpartita di Napoli Inter, l’esterno dei nerazzurri Federicoha commentato così il pareggio rimediato nel match del 27° turno di Serie A.COME STO? – «, adesso faccio fatica a dirti qualcosa, vediamo domani. E’ il flessore, ma già a metà primo tempo sentivo qualcosa. Ho provato a rientrare nel secondo tempo ma non riuscivo a correre, mi dava fastidio e non ho voluto peggiorare le cose».UNA SPIEGAZIONE? – «Penso che non tutte le partite puoi giocarle alla stessa maniera. Oggi abbiamo incontrato un avversario forte, in casa loro. Io penso che ladebbaperché comunque siamo lì davanti a giocarcela.