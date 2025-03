Quotidiano.net - DiCaprio al Vittoriale. Il direttore Guerri: "Era molto interessato. Un film? Sarebbe bello"

Ritorno aldi Gardone Riviera per il divo di Hollywood Leonardoe la top model Vittoria Ceretti. Nei giorni scorsi, la coppia è tornata a Brescia, dove Ceretti è nata e cresciuta, ed è stata avvistata in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia, tra cui il Castello di Brescia e, appunto, il, la casa-museo costruita da Gabriele D’Annunzio sul Lago di Garda. Al, ci erano già stati la scorsa estate. Il ritorno, questa volta in compagnia delle relative madri, ha destato curiosità. Che ci sia un qualche interesse del divo americano per un? "Di Caprio - rivela Giordano Bruno, presidente del- mi ha chiesto se fossero mai stati giratiqui, io gli ho parlato di ‘Il cattivo poeta’ con Sergio Castellitto. Chissà, forse l’idea di unsta germinando.