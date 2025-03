Ilfattoquotidiano.it - Diabulimia, non prendere l’insulina pensando di dimagrire mette a rischio la vita

Laè un disturbo alimentare poco conosciuto, ma estremamente pericoloso, che colpisce in particolare chi soffre di diabete di tipo 1. Si tratta di una pratica in cui il paziente riduce o edi assumerecon l’obiettivo di perdere peso rapidamente. Questo comportamento, oltre a essere estremamenteso, può portare a conseguenze gravissime, tra cui danni agli organi, coma diabetico e persino la morte. Eppure, non se ne parla abbastanza: secondo alcuni studi, tra il 30 e il 40% delle giovani donne con diabete di tipo 1 ha manifestato almeno una volta nellacomportamenti compatibili con la.Ma cosa porta una persona are ala propriain questo modo? Dietro questa condizione si nascondono fattori psicologici complessi, pressioni sociali legate all’aspetto fisico e, non meno importante, una difficoltà nel vivere serenamente la propria sessualità e il rapporto con il proprio corpo.