Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Scudetto? Siamo alto in classifica dopo tante partite e non ci siamo per caso»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Daznil pareggio contro l’InterLe parole di DiLe tue sensazioni?«Il mese di febbraio è stato complicato p r i risultati, ma il gruppo ha lavorato bene ed è stato focalizzato. Oggi abbiamo dato una risposta imporsul campo,contenti della prestazione peccato per il risultato, sul campo meritavamo di più».Cosa ha detto Conte? «Penso che abbiamo avuto un bel approccio alla gara e il mister era contento, ci ha dato qualche indicazione, ma ci ha detto di continuare così e noi abbiamo messo in campo le nostre qualità»Ci credete allo?«ine non ciper, ma abbiamo conquistato ogni punto. Mancano 10-11e sono, matutti contenti perché è il frutto del lavoro nostro e del mister» L'articolo Di: «ine non ciper» ilNapolista.