Ilrestodelcarlino.it - Di Chiara: contro Viterbo per la Svethia inizia la fase cruciale della stagione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è una squadra con tante soluzioni in attacco grazie alla duttilità di elementi come Visentin, Mavric e Begic a cui si aggiungono i tanti tiratori sul perimetro". Luca Di, coachRecanati, mette nel mirino l’avversario di domani alle 18 al PalaCingolani. "Difendere bene in transizione,llare i rimbalzi e selezionare i tiri – aggiunge – saranno le tre chiavi di voltanostra partita". Adesso si profilano tante gare importanti ai fini del migliore piazzamento in chiave playoff. La classifica dimostra quanto sia equilibrato il girone e quindi la necessità di fare sempre punti. La squadra attende di conoscere gli accertamenti necessari ad Andrea Gurini dopo l’infortunio di domenica a Roma, la partital’Eurobasket non ha portato punti ma la formazione recanatese ha giocato bene.