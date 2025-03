Devo darvi una notizia su Denise Tony Pipitone l’annuncio arriva a quasi 21 anni dalla sua scomparsa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Importante aggiornamento sulla triste vicenda di, la bimba sparita nel nulla quando aveva 4nell’ormai lontano primo settembre 2004. Non si è mai più spauto nulla della piccola,improvvisamente da Mazara del Vallo. La mamma Piera Maggio continua a lottare per la verità. Ma ora l’ultimaha coinvolto il papà non biologico,, che ha rivelato una novità.non è mai stata ritrovata e non ci sono mai state notizie certe nelle varie indagini fatte.aveva chiesto la riapertura dell’inchiesta, ma ora la procura di Marsala ha preso una decisione che ha lasciato sorpreso l’uomo, il quale ha informato tutti sui social.Leggi anche: “Ci sono circostanze nuove”., la richiesta del papà: “Riaprire il caso”annuncia che non sarà riaperta l’indagineLa procura del comune siciliano ha rigettato la richiesta didi riaprire le indagini sulla sparizione diperché non ci sarebbero stati elementi nuovi da analizzare.