Scuolalink.it - Detrazioni fiscali per i figli a carico: stop oltre i 30 anni

Con il messaggio n. 698/2025, l’INPS ha chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2025, non sarà più possibile beneficiare delleper icon un’età superiore ai 30, salvo il caso in cui siano disabili. Questa misura rientra nel più ampio pacchetto di interventi previsti dalla legge di bilancio .per ii 30Scuolalink.