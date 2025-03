Tvzap.it - Denise Pipitone, 20 anni dopo la scomparsa arriva l’annuncio del padre Tony

Tiene ancora banco la triste vicenda di, la bimba sparita nel nulla quando aveva 4a Mazara del Vallo. Da quel tragico 1° settembre 2004, la mamma Piera Maggio ha sempre lottato per venire a conoscenza di quanto successo alla figlia, della quali non si hanno più notizie da allora. Questa volta, un importante aggiornamento sulla vicenda è stato dato dal papà non biologico di. Cos’è successo? (Continuale foto)Leggi anche: Rapito il figlio dell’ex calciatore: come lo ritrovano due oreLeggi anche: Gene Hackman, scoperta la data della morte: le ipotesi sulle cause, le novità sull’indagineLa Procura di Marsala ha respinto la richiesta di riapertura delle indagini sul caso di. La richiesta era stata presentata da, ex marito di Piera Maggio enon biologico della bambinanel 2004.