Lanazione.it - Demolizione ex Sitoco, cittadini in piazza: "Vogliamo rassicurazioni"

chiedono sicurezza per le demolizioni alla exa Orbetello Scalo. Interviene anche la segreteria di zona della Cisl. Vanno risolti i problemi delle polveri sottili e dello smaltimento dell’amianto. L’area ex idustriale va prima bonificata e poi recuperata alle attività produttive, chiede per la Cisl la segretaria di zona Gilda Schibeci. Una cinquantina dihanno preso parte, indella Stazione Ferroviaria ad Orbetello Scalo, alla manifestazione spontanea. " Come Cisl – spiega per la segreteria del sindacato – Gilda Schibeci siamo intervenuti all’iniziativa e abbiamo chiesto che, per quanto attiene ladi alcune strutture della ex fabbrica di concimi chimici ex Fertilgesti, ( presenti sostanze tossiche ed amianto), l’ Azienda proprietaria rispetti tutte le norme e procedure di sicurezza a tutela della salute dei