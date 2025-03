Ilrestodelcarlino.it - Demansionamenti, Ast nel mirino: "Serve più personale"

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (dicembre 2024) ha stabilito un precedente importante, condannando l’Ast di Ascoli per aver obbligato un’infermiera del blocco operatorio a svolgere mansioni non pertinenti al suo ruolo, come il trattamento degli strumenti chirurgici. Questa decisione aveva lasciato sperare in un rafforzamento del supporto operativo in sala, con un incremento della presenza degli Oss. "Tuttavia, a febbraio 2025, anziché migliorare la situazione, la direzione ha deciso di ridurre ulteriormente ilOss, aggravando il fenomeno del demansionamento degli infermieri" fa sapere Maurizio Pelosi, segretario territoriale del sindacato infermieristico Nursind, riferendo che la reazione non si è fatta attendere: "Il 25 febbraio, quasi 30 messe in mora sono state presentate contro l’Ast per il cosiddetto ‘demansionamento strisciante’".