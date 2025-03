Quotidiano.net - Decreto bollette, l’economista: “Difesi i più fragili, poco alle aziende”

Roma, 1° marzo 2025 – Dopo un primo stop arriva il via libera dal Consiglio dei ministri al. Il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese. E sempre in tema energia, approvato anche il disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile.Davide Tabarelli, presidente e fondatore dal 2006 di NE-Nomisma Energia, a chi si rivolge il? “Ilguarda le fasce a basso reddito con l’Isee sotto i 25 mila euro. Sono quelle che ne ha più bisogno. È una politica paradossalmente molto di sinistra. Questo governo, che teoricamente non è di sinistra, ha messo in campo una politica sociale molto aggressiva e intensa. Nell’energia non c’è mai stato un coinvolgimento con l’Isee a 25 mila euro: è un balzo notevole. In precedenza il limite si aggirava sui 15 mila.