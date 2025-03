Linkiesta.it - Dealcolare stanca, ma bere diverso è cool

Leggi su Linkiesta.it

La crisi del settore vinicolo è sempre più evidente ed è causata da svariati fattori, tutti collegati tra loro. Abbiamo dato la colpa all’inasprimento delle pene del codice della strada, circostanza che ha portato molti a fare terrorismo, e sta cambiando radicalmente la vendita del vino nei locali. Ma la crisi è molto più profonda, e viene da molto più lontano. La ricerca di nuovi prodotti da sostituire al vino è aperta da tempo, e per certo la risposta non sono i dealcolati, vino o spirits che siano. Perché sono un surrogato, perché nessuno ne ha ancora fatti di davvero buoni, ma soprattutto perché non sono salutari e sostenibili, due parole chiave nella costruzione del valore di prodotti di questo momento storico. Se per fare il vino spreco energia e produco alcol, e poi lo tolgo sprecando altra energia, non sono sicuramente sulla strada giusta per lo storytelling che oggi impera.