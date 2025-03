Lanazione.it - Dazi, arriva la bufera annunciata. L’oro trema ma la moda sta peggio

Leggi su Lanazione.it

Trump annuncia la "tempesta" deisull’Europa. E nel distretto del, il più grande nel vecchio continente e il primo in Italia per estensione e produttività, corre la fibrillazione dell’attesa. Attesa di capire se Trump alza la voce per poi mediare e fare dietrofront o se stavolta calerà davvero la "mannaia" sulle eccellenze italiane, oro compreso, motore dell’economia aretina. Export a rischio? Il quadro non è da "allarme rosso", non per ora. Piuttosto se il presidente degli Usa dovesse confermare l’intenzione, irisulterebbero un’altra "tassa" del 25 per cento per gli imprenditori orafi già alle prese col caro-energia, il costo delgrezzo da oltre un anno sull’altalena dei rialzi e l’instabilità internazionale che mette il freno ai mercati. A rendere complesso il quadro d’insieme c’è poi il periodo "nero" della- altro motore dell’economia locale - inchiodata a una crisi che coinvolge anche le aziende orafe specializzate nella filiera degli accessori per calzature e pelletteria.