Davide Piganzoli stupisce a O Gran Camiño | Prestazioni fondamentali nel processo di crescita

si sta rendendode protagonista alla O, corsa a tappe in corso di svolgimento in Spagna: dopo il secondo posto nella cronometro individuale di ieri, la giovane promessa del ciclismo italiano ha concluso al terzo posto la tappa regina che nel finale proponeva le salite esigenti di Pitinidoira e Cebreiro, dove era posto il traguardo.Il 22enne lombardo ha chiuso al terzo posto, con un distacco di 18 secondi dal guatemalteco Sergio Geovani Chumil (Burgos Burpellet BH) e dal canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech). L’alfiere del Team Polti VisitMalta è salito al secondo posto in classifica generale con un ritardo di 37 secondi da Gee alla vigilia della frazione conclusiva a Santiago de Compostela.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali ufficiali della squadra: “così positive in gare impegnative come Osononeldimio e della Polti VisitMalta.