Calcionews24.com - D’Aversa Empoli: «Con la Juve avevo chiesto una prova d’orgoglio; Genoa sfida difficile, dovremo evitare di fare questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Roberto, tecnico dell’, in conferenza stampa in vista della partita dei toscani contro ilRobertoha parlato in conferenza stampa in vista della partita dell’contro il. Di seguito le sue parole. VITTORIA STORICA IN COPPA ITALIA CONTRO LA– «l’orgoglio dopo la disfatta contro .