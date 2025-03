Ilrestodelcarlino.it - Danneggiano la ruota dell’auto. Provano a rubarne una identica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è conclusa in Questura, dove sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso, la serata di divertimento di quattro incensurati di Reggio Emilia da poco 18enni. A rovinare il tutto, un piccolo incidente stradale che ha danneggiato unadei giovani, che non si sono però persi d’animo. Per riparare la loro macchina, hanno infatti deciso di cercarne una uguale e di rubare uno pneumatico da sostituire al proprio. Il tentativo ha però attirato le attenzioni del proprietarioche ha dato l’allarme e messo in fuga gli aspiranti ladri. I quattro sono poi stati rintracciati poco dopo dalla polizia. Il fatto è avvenuto nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, quando gli agenti della squadra volanti sono intervenuto in via Elico De Pietri. Chi ha avvisato la polizia ha riferito di aver notato un gruppo di soggetti che tentavano di rubare unadella sua autovettura parcheggiata sotto casa, descrivendo attentamente come erano vestiti.