Ilrestodelcarlino.it - Dance e truccabimbi, due giorni di festa in piazza dell’Unità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’associazione ‘Carnevale e quant’altro’, con il patrocinio e il sostegno del comune di Monteprandone, organizza il Carnevale con duediina Centobuchi. Domani e martedì, animazione, baby, balloon art, lego maxi, gonfiabili, laboratori creativi e maxi giochi in legno a cura della cooperativa sociale ’I Cirenei’. Domani ci sarà un momento dedicato alla dolcezza organizzato dalla Pasticceria Cruciani di Centobuchi. Gli aspiranti ‘pasticcioni’ possono iscriversi al ‘Pastry Show’ per realizzare inil dolce misterioso. Informazioni sulla pagina facebook ’Associazione Carnevale e quant’altro’. In entrambi il’associazione ’C’era una volta’ presenta ’Facce da schiaffi’, una piccola rappresentazione teatrale, mentre nella giornata di domenica, dopo la rappresentazione, seguirà l’animazione della scuola di ballo "Salsa Coquì".