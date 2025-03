Isaechia.it - Damiano David spiega il motivo del distacco dai Maneskin e fa una precisazione sulla sua ex Giorgia Soleri

Leggi su Isaechia.it

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di super ospite,è tornato a far parlare di sé per via della sua musica, dal momento che da pochi giorni il cantante è in rotazione radiofonica con il nuovo singolo Next Summer.In occasione dell’uscita del pezzo, il cantante si è raccontato al settimanale Oggi, parlando anche di come è nato il brano precedente, Born with a Broken Heart, che in molti hanno ritenuto fosse dedicato all’ex fidanzata:La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza , con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei, ma voglio che il mio pubblico italiano capisca meglio la situazione. Dopo la rottura ho vissuto un’altra relazione che si è rivelata molto negativa per molte ragioni.