Damiano David fa una precisazione su Giorgia Soleri poi cita i Maneskin

è attualmente in rotazione radiofonica col nuovo singolo Next Summer e al settimanale Oggi ha raccontato il processo creativo del precedente singolo, Born With A Broken Heart, che tutti hanno creduto fosse dedicato a, la sua ex fidanzata.“Non voglio che la gente si confonda” – ha precisato lui – “La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, ndr, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei, ma voglio che il mio pubblico italiano capisca meglio la situazione“. Il singolo Born With A Broken Heart non è stato infatti scritto pensando a lei e neanche pensando alla sua attuale compagna Dove Cameron, bensì a una terza che avrebbe fatto la sua apparizione nella vita difra la storia cone quella con Dove.