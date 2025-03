Velvetgossip.it - Damiano David chiarisce la sua posizione su Giorgia Soleri e lancia un messaggio ai Maneskin

Leggi su Velvetgossip.it

, il carismatico frontman dei, sta vivendo un momento di grande visibilità grazie al suo nuovo singolo “Next Summer”, che ha già conquistato le radio italiane. Durante un’intervista con il settimanale Oggi, ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla sua vita privata, in particolare sulla sua ex fidanzata, e per riflettere sul suo percorso artistico con la band.chiarimenti sulla musica e la vita privataIl brano “Born With A Broken Heart” ha sollevato molte speculazioni tra i fan e i media, con molti che credevano fosse dedicato aha voluto fare chiarezza: “Non voglio che la gente si confonda.” Ha spiegato che la sua prima relazione conè stata molto pubblica e duratura, ma ha anche sottolineato l’importanza di mantenere la sua vita privata riservata.