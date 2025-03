Tvplay.it - Dalla Roma al Barcellona, è colpa della clausola: Ranieri gelato

In casa, in attesagara di domani contro il Como, bisogna registrare una brutta novità in sede di calciomercato.Dopo aver travolto il Monza allo Stadio Olimpico per 4-0, laha di fronte a sé un altro team lombardo. Domani, esattamente alle ore 18.00, i giallorossi ospiteranno una delle squadre più in forma di questo momento: il Como.al, è(Ansa Foto) tvplay.itBasti pensare che la squadra di Cesc Fabregas arriva a questo matchvittoria rimediata contro il Napoli di Antonio Conte. Lo stesso Claudio, esattamente nel post gara contro il Monza, ha ribadito di come sarà difficile la gara contro il Como.La, però, deve cercare di battere i comaschi per cercare di raggiungere finalmente la zona Europa.