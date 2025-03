Ilnapolista.it - Dalla panchina Billing e Okafor danno fisicità e velocità

È un pari strettissimo. Antonio Conte schiera un finto 3-5-2 che è in realtà un 4-2-3-1 che annulla i nerazzurri in maglia gialla che fanno 1 solo tiro in 90 minuti segnando il gol su punizione con Di Marco. Poi nulla. Al Napoli mancano estro e qualità per finalizzare e anche un po’ di fortuna in questo periodo.Nel primo tempo le squadre sono tese e non si tira in porta tra corpo a corpo e falli a centrocampo. La prima azione è al 18° con Lukaku che serve McTominay ma viene anticipato sul portiere. Poi al primo tiro in porta Di Marco trova il gol su punizione al 21°. Dopo un primo disorientamento gli azzurri reagiscono e inziano a rendersi pericolosi con Lukaku e Raspadori che incespica sul pallone davanti a Martinez. Poi è Bastoni salva fortunosamente con Lukaku a botta sicura in area piccola.