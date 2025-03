Ilrestodelcarlino.it - Dal Lazio a Fabriano per un’Ape. Ma era soltanto una truffa

Voleva acquistarecar e dalha trovato l’affare che faceva al caso suo in un sito online. Così ha contattato il proprietario che gli ha comunicato che il mezzo era disponibile a. Non sapeva di certo che si trattava di una. Un 45enne è statoto. Dalla denuncia si sono messe in moto le indagini. I Carabinieri della Compagnia dihanno denunciato perin concorso due uomini, un ventenne e un quarantenne, entrambi residenti in Calabria, già noti alle forze dell’ordine. Il laziale insomma voleva acquistare l’Ape e dopo una veloce trattativa ha versato 100 euro di caparra su una prepagata mentre la differenza l’avrebbe pagata al momento del ritiro del mezzo a. Una volta arrivato, l’amara constatazione. Il proprietario era irraggiungibile e al 45enne non è restato che recarsi dai Carabinieri diper sporgere denuncia.