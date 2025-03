Amica.it - Dal fantahorror "The Substance" alla commedia "Hitman", i film da non perdere a marzo su Netflix, Prime e le altre piattaforme: trame, cast e recensioni

Leggi su Amica.it

L’ossessione per la fotogenia, le mutazioni del corpo e (forse) quelle dell’animo nel miglioredell’annata cinematografica, ovvero Thedi Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley,candidato a cinque premi Oscar. La strepitosapoliziesca– Killer per caso di Richard Linklater con Glen Powell e Adria Arjona. Il potente documentario Anselm di Wim Wenders, dedicato all’artista Anselm Kiefer. E molto altro.Ecco i titoli da vedere questo mese on demand su alcune delle principali(Sky Cinema e Now, Paramount+,Video).pop e d’autore. Il miglior cinema – più o meno – contemporaneo visibile a casa a. Non vi bastano i titoli recensiti qui? Se siete appassionati di cinema d’azione orientale vi segnaliamo che sulla piattaforma gratuita Pluto Tv si aggiunge un nuovo canale tematico Pluto Tv Cinema Orientale, con classici come Once Upon A Time In China di Tsui Hark e Police Story di e con Jackie Chan.