Ilgiorno.it - Dal dramma alla speranza: "Progetto Anna in Africa per curare gratis tutti"

era una ragazza gioiosa, gentile e di una rara sensibilità verso le persone che soffrono, soprattutto i bambini. Tra questi le stavano a cuore in modo particolare quelli dell’. Aveva da poco terminato l’Università con una laurea in legge e aveva il desiderio di dedicare la sua vita ai bambini, voleva andare inper aiutare quelli piccoli e indifesi. Ma tutto è andato in modo diverso". È questo l’incipit della storia dell’associazionefondata nel 2001 da famigliari e amici diBorella, una giovane che viveva a Rho, morta all’età di 28 anni. Il suo sogno di aiutare i bambini malati in, invece no. È stata mamma Gabriella Marinoni a volere l’associazione e scegliere di aiutare la Clinica Bor che si trova in Guinea Bissau dove, "un bambino su dieci muore prima di aver raggiunto un anno di età e un altro 10% muore prima di aver compiuto i cinque anni.