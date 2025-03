Spettacolo.periodicodaily.com - “Daimon”, Il Nuovo Album dei Nuovo Disordine Mondiale É Fuori

Pubblicato venerdì 28 febbraio su tutti i portali digitali il disco "Daimon" dei Nuovo Disordine Mondiale su etichetta Vrec Music Label, anche in versione vinile da collezione distribuito Audioglobe. Il disco della band romana è stato anticipato dai singoli "C.E.S.E." (con Luca Romagnoli dei Management del Dolore Post-Operatorio), "Genesi", "Perché non hai paura?", "Mi piace davvero" e "Girasoli".