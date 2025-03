Ilrestodelcarlino.it - Dagli spot ai social, ecco le famiglie. Cirilli: la gente ci si rivede e ride

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Metti due numeri uno assieme e ne verrà fuori uno spettacolo esplosivo: alle 21.15 di oggi Gabrielene darà una prova quando porterà in scena, al teatro Rossini di Civitanova, lo spettacolo "& Family" in cui è riuscito a coinvolgere anche Carlo Conti., ma Conti sarà con lei in scena? "No, è sua la supervisione di uno spettacolo e in parte l’idea. Così quando ha letto i testi mi ha suggerito di tagliare quella parte perché troppo lunga, di puntare su un aspetto, lui è uno che non lascia mai niente al caso ed è bravissimo nell’organizzazione". Ci sononormali e quelle splendide splendenti deglitelevisivi, lei quale porta in scena? "C’è uno sketch che mette in evidenza le due. Con me ci sono anche sei attori della scuola di teatro La Factory e così è stato possibile mettere in scena la famiglia edulcorata e finta deglie deicon quella reale: ne viene fuori qualcosa di esilarante".