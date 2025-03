Trentotoday.it - Da Trento Enrico Borghi prova a scuotere il centrosinistra

"Per il centro-sinistra la risposta alle sfide epocali che il mondo di oggi pone non può essere il ritorno alla placenta, il rifugio in una dimensione di rievocazione del passato con una spolverata di wokismo". Lo ha detto, capogruppo di Italia viva al Senato, nel suo intervento a.