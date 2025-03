Ilfogliettone.it - Da quasi accordo a rottura in mezz’ora: lo scontro Trump-Zelensky nello Studio Ovale

Leggi su Ilfogliettone.it

Quello che doveva essere un incontro decisivo per il futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina si è trasformato inin un dramma diplomatico trasmesso in diretta televisiva, un evento raro nella storia delle relazioni internazionali.della Casa Bianca, il colloquio tra il presidente americano Donalde il leader ucraino Volodymyrè passato da un fragile spiraglio di intesa a unaclamorosa, culminata con la cancellazione della conferenza stampa congiunta e il naufragio dell’sulle terre rare. Un esito che, prevedibilmente, ha fatto gongolare Mosca.https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/03/-accoglie-il-presidente-ucraino--alla-Casa-Bianca20250228video18103757.mp4Il tono è stato dato subito da, affiancato dal suo vice JD Vance in un ruolo insolitamente incisivo per un vicepresidente.