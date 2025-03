Iodonna.it - Da Gwyneth Paltrow e Julia Roberts agli outfit indimenticabili di Lupita Nyong'o e Sharon Stone. Oltre agli errori di stile di Halle Berry e Kristen Stewart

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Manca infatti pochissimo all’attesissima notte degli Academy Awards. I premi più prestigiosi dell’industria del cinema si sono trasformati in un palcoscenico impareggiabile anche per la moda. Il red carpet degli Oscar, non a caso, regala ensemblea chiacchieratissimi scivoloni di. Oscar 2024: 5 look “vecchia Hollywood” che ricorderemo X In attesa di ammirare gliscelti dalle star per la cerimonia numero novantasette, non resta che avventurarsi sul viale dei ricordi.