Tg24.sky.it - Da Donald Trump a Papa Francesco, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi su Tg24.sky.it

Resta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, che da giorni combatte contro una polmonite bilaterale. Nel corsosua degenza, Bergoglio non ha smesso di lavorare, dando il via libera alla beatificazione dell’eroe Salvo D'Acquisto. Guai perRoberti, indagato per corruzione insieme alla moglie. Non vanno meglio le cose per un membrofamiglia Berlusconi, a processo per calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze nella vita privata. Veniamo alla politica estera. Si sono concluse le elezioni federali tedesche, che hanno visto trionfare il leader del Cdu Friedrich Merz. 69 anni, sarà il prossimo cancelliere in Germania. Prima del voto ha fatto tre promesse: una stretta sui migranti, il rilancio economicolocomotiva industriale inceppata nella stagnazione e il recupero dell'autorevolezza di Berlino in Europa.