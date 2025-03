Iodonna.it - Da chi vorrebbe scendere alla prossima fermata a chi corre a braccia aperte verso il futuro. L’oroscopo della prima settimana del mese

Da chi sta facendo fatica a gestire un cielo altalenante a chi sta facendo ordine nel vortice professionale. Ecco le previsioni deldi Marzo, di Francesca Tumiati.di Marzo 2025Ariete21 marzo – 19 aprileI single sono caldamente invitati a uscire di casa, perché l’amore è fuori che aspetta. Tenetevi pronti per una nuova iniziativa di lavoro.Parola chiave: accelerare.Toro20 aprile – 20 maggioQuestaè un continuo rastrellare la felicità con l’indifferenza di chi è premiato dalle stelle. È ora di svolte decisive nella coppia.Parola chiave: approvare.Gemelli21 maggio – 21 giugnoMercurio e Venere in Ariete sono pianeti nati per scaldare le unioni di qualsiasi genere, sostenitori degli abbracci, delle rincorse, dei batticuori.