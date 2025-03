Ilrestodelcarlino.it - Da aprile nuovo regolamento per l’uso degli impianti sportivi

Entrerà in vigore l’1di quest’anno ilpere la gestionecomunali. "Per garantire un passaggio graduale alsistema, i contratti in essere – ha spiegato l’assessore allo Sport Alberto Santorelli – con scadenza successiva al primo settembre saranno prorogati fino al 30 giugno dell’anno successivo". Soluzione adottata per agevolare il lavorouffici e per far sì che le concessioni avvengano al termine della stagione sportiva. Le principali novità del, rese note ieri mattina dall’assessore Santorelli, riguardano prima di tutto la classificazionein tre categorie: grandi, medi e piccoli. Non se ne potranno gestire più di cinque (con un massimo di uno grande, due medi e tre piccoli). Fissata anche la durata della gestione: 6+3 anni per i grandi, 4+2 anni per i medi e 3+1 anno per i piccoli.