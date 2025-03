Movieplayer.it - Da A Real Pain a Estranei: i cinque migliori film sull'elaborazione del lutto

Leggi su Movieplayer.it

Quello di Kieran Culkin è solo l'ultimo tassello di una galleria cinematografica dove lo schermo si fa seduta collettiva di accettazione della perdita. Ecco levisioni sul tema. E poi arriva quella telefonata. Bastano poche parole, che ci vediamo costretti a resettare la nostra esistenza, a de-programmare il nostro presente, giocandoa forza del ricordo. Bastano poche parole e la presenza si fa assenza; la perdita si muove dentro di noi, come un parassita che ci mangia dall'interno, aprendo una voragine che solo il tempo - forse - allevierà. Elaborare unnon è mai facile. Non esiste un foglietto illustrativo, o un libretto di istruzioni per convivere con la mancanza. Come Benji e David in A, esorcizzare la morte di una figura imprescindibile alla nostra .