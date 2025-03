Bergamonews.it - Cuadrado arrembante, Lookman l’ultimo a mollare. De Ketelaere opaco

Gewiss Stadium. L’Atalanta sbatte contro il Venezia e rimanda ancora il ritorno alla vittoria in casa: i tre punti al Gewiss mancano dal 22 dicembre. Contro i lagunari fioccano le occasioni, ma pesano gli errori davanti alla porta. Ecco tutti i voti ai nerazzurri.Le pagelle di Atalanta-Venezia 0-0Carnesecchi 6,5 – Provvidenziale su Zerbin e Yeboah, gestisce le discese offensive dei veneti.Posch 6,5 – Nelle prime battute appare in difficoltà sulla profondità, ma cresce con il passare dei minuti e non va praticamente mai in sofferenza (73? Pasalic 6 – Prova di testa a sbloccare la gara). Djimsiti 6,5 – L’albanese guida la difesa in assenza di Hien: controlla da vicino Maric, che non punge mai. Kolasinac 6 – Mai in apprensione, rispetto ai suoi standard partecipa meno alla fase di impostazione.