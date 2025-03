Agi.it - Crosetto ha la polmonite. Saltano due appuntamenti

Leggi su Agi.it

AGI - Il ministro della Difesa Guidoha la, e per questo oggi ha dovuto saltare "dueche per me, come ministro alla Difesa ma ancor di più come cittadino, erano molto importanti". Lo scrive lo stesso ministro su X. "Il primo - spiega - questa mattina in Sardegna, era il rientro a casa della Brigata Sassari che ha passato oltre sei mesi in Libano, molto difficili: è stato il periodo degli scontri nella Zona Blu di competenza di Unifil. Ho vissuto, con orgoglio e insieme con trepidazione, ogni giorno e ogni notte di quei lunghi mesi grazie agli scambi continui con il Comandante della SASSARI, il Generale Messina ed i vertici della Difesa. Ogni giorno un accadimento, ogni giorno un problema, ogni giorno la fierezza che i nostri soldati fossero li' a mettere e a portare pace e sicurezza.