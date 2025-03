Sport.quotidiano.net - Crollo Milan, il club ora è spaccato. Cardinale e Ibra contro Furlani

Leggi su Sport.quotidiano.net

e Luca Mignani Non basta la sconfitta di Bologna, piove sul bagnato e la società si spacca: bufera. Da una parte il numero uno di RedBird e proprietario Gerrye il suo senior advisor Zlatanhimovic, dall’altra l’ad Giorgioappoggiato da Elliott (con cui RedBird ha raggiunto un nuovo accordo il dicembre scorso sul vendor loan legato all’acquisto del, allungando i tempi per la restituzione della somma complessiva al 2028). Il passato sembra ritornare, come ai tempi del conflitto tra Barbara Berlusconi e Adriano Galliani che si era chiuso con l’addio dopo 25 anni dell’ad. Ancora forti tensioni in società che aumentano anche il nervosismo all’interno della squadra. Frattura netta: uno dei motivi di discussione è il mancato arrivo di Antonio Conte quest’estate.