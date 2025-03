Quifinanza.it - Crescono i conti correnti delle famiglie, +20 miliardi nel 2024: in aumento i mutui

Leggi su Quifinanza.it

La liquidità suidegli italiani torna a crescere, con un incremento di quasi 20di euro in un anno. Dopo due anni di calo consecutivi, nelil saldo complessivo die imprese ha registrato un, raggiungendo i 1.363,6di euro, con una crescita di 19,8rispetto ai 1.343,8del 2023 (+1,5%).Il calo dal 2021 al 2023Questo dato segna un’inversione di tendenza rispetto al biennio precedente, quando l’erosione dei risparmi liquidi era stata influenzata dall’impennata dell’inflazione e dall’del costo della vita.Tra il 2021 e il 2023,e imprese hanno progressivamente intaccato le proprie riserve per far fronte al rincaro dei prezzi, riducendo la liquidità disponibile sui depositi bancari di 136,3di euro (-9,2%) rispetto al picco di 1.