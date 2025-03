Quotidiano.net - Crescita della liquidità sui conti correnti italiani: +20 miliardi in un anno

Torna a salire lasuidegli: quasi 20di euro in più in un. E' quanto emerge da una ricercaFabi, la federazione autonoma bancari. Dopo due anni consecutivi di contrazione, nel 2024 il saldo complessivo dei salvadanai di famiglie e imprese ha registrato un incremento, attestandosi a 1.363, in aumento di 19,8rispetto ai 1.343,8del 2023, pari a unadell'1,5%. Un'inversione di "tendenza rispetto ai 2 anni precedenti quando l'erosioneera stata determinata dall'inflazione e dall'aumento del costovita".