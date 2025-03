Sport.quotidiano.net - Cremonese bloccata sul 2-2 in casa della Carrarese

Unasciupona e distratta strappa in extremis un pareggio indi unache, dopo avere rimontato il gol iniziale di Zanimacchia, ha mancato in diverse occasioni il colpo del ko ed è stata punita dal definitivo 2-2 di Johnsen. Il pareggio finale consente in ogni caso ai grigiorossi di compiere un passo in avanti, ma la prestazione messa in mostra allo Stadio dei Marmi rappresenta a buon diritto una delusione per una formazione delle potenzialità di cui dispone la formazione di Stroppa, che non riesce a trovare continuità di rendimento e ad avvicinarsi alle prime del torneo cadetto. Un rendimento al di sotto delle aspettative e del mercato (sia estivo che di gennaio) che, a questo punto, dopo aver visto allontanarsi in modo ormai irrecuperabile le prime due posizioni, a questo punto rischia di perdere non solo il terzo (con lo Spezia a +9), ma anche il quarto posto.