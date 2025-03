Dayitalianews.com - Cremona, speronano la volante e fuggono all’alt della polizia: arrestati con 240 kg di hashish

Non solo non si sono fermati davantiintimato dagli agenti ma, per fuggire, hanno anche speronato l’auto. E il motivo è stato chiaro, quando i poliziotti – dopo averli inseguiti – li hanno: durante le perquisizioni, sono stati scoperti 240 chilogrammi di, nascosti nell’auto e in un magazzino in provincia di.Secondo le prime notizie, da alcuni giorni, gli agentiSquadra Mobile di Milano, stavano cercando un uomo di 35 anni perché su di lui pendevano alcuni provvedimenti legati a condanne per spaccio per cinque anni: per questo gli inquirenti avevano spostato le ricerche a nord di, tra le località di Pizzighettone, Bassano e Soresina convinti che il ricercato, di nazionalità marocchina, potesse trovarsi in quelle zone con documenti falsi.