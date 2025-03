Rompipallone.it - CR7 non può andare in trasferta: rischia 100 frustate

Leggi su Rompipallone.it

C’è un vero e proprio pericolo per Cristiano Ronaldo, attaccante ex Juventus ora in forza all’Al-NassrIl club saudita in cui milita Cristiano Ronaldo si trova al centro di un vero e proprio caso internazionale legato alla sua stella Cristiano Ronaldo.Pericolo per Cristiano Ronaldo, stella dell’Al-Nassr approdato in Arabia Saudita nel 2023 dopo aver vinto praticamente di tutto in Europa dove ha vestito le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Tra i giocatori più forti della sua epoca insieme a Lionel Messi, dopo la fine della sua seconda esperienza a Manchester di approdare in Arabia Saudita. Da quando gioca in terra saudita, CR7 ha subito lasciato il segno.Basti pensare che finora, in novantaquattro partite giocate con la maglia dell’Al-Nassr, ha già realizzato ottantatré gol e fornito diciannove assist.