Covid | i fascicoli sugli amici di Conte ‘dormivano’ in Procura? FdI presenta un’interrogazione

«Quanto emerge quotidianamente sulla stampa in merito all’acquisto di dispositivi di protezione sanitaria conferma la grande utilità della commissione d’inchiesta sul, fortemente voluta da Fratelli d’Italia». Così in una nota Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione bicamerale sul, che fa riferimento a quanto pubblica oggi ‘La Verità’.Buonguerrierisulladi Roma«Stralci di conversazioni telefoniche di personaggi vicini all’ex presidenteintercettate dai carabinieri per un’indagine sul traffico d’influenze’, afferma. ‘Il giornale – dice Buonguerrieri – paventa che ladi Roma avrebbe agito con molta lentezza, nonostante prove schiacciantinute nell’informativa dell’Arma risalente al gennaio 2023, arrivando a chiudere le indagini nel settembre 2023 e a chiedere l’archiviazione del caso nel novembre 2024, ben quattordici mesi dopo’.